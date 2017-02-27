Совет ЕС утвердил безвизовый режим с Грузией

Ереван /Медиамакс/. Соглашение об утверждении безвизового режима между Грузией и ЕС вступит в силу в конце марта.

Еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос заявил об этом сегодня в Тбилиси.



«Совет Европейского Союза принял сегодня пакет необходимых поправок в правовом акте ЕС, который позволит гражданам Грузии путешествовать в страны Шенгенской зоны без виз», - сказал он.



Еврокомиссар подчеркнул, что «соглашение стало результатом совместной работы грузинского народа и властей», и что они могут гордиться таким достижением.



Медиамакс напоминает, что в начале февраля Европарламент большинством голосов проголосовал за либерализацию визового режима с Грузией.



В связи с этим граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, отныне смогут въезжать в страны Шенгенской зоны и находиться на их территории в течение 90 дней из 180.