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Совет ЕС утвердил безвизовый режим с Грузией


Фото: https://www.neweurope.eu


Ереван /Медиамакс/. Соглашение об утверждении безвизового режима между Грузией и ЕС вступит в силу в конце марта.

Еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос заявил об этом сегодня в Тбилиси.
 
«Совет Европейского Союза принял сегодня пакет необходимых поправок в правовом акте ЕС, который позволит гражданам Грузии путешествовать в страны Шенгенской зоны без виз», - сказал он.

Еврокомиссар подчеркнул, что «соглашение стало результатом совместной работы грузинского народа и властей», и что они могут гордиться таким достижением.

Медиамакс напоминает, что в начале февраля Европарламент большинством голосов проголосовал за либерализацию визового режима с Грузией.

В связи с этим граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, отныне смогут въезжать в страны Шенгенской зоны и находиться на их территории в течение 90 дней из 180.

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