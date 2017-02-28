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В окрестностях Капана произошло землетрясение в 5 баллов


Капан
Капан

Фото: https://hy.wikipedia.org/


Ереван /Медиамакс/. Сегодня в 10:17 в 5 км к северо-западу от города Капан произошло землетрясение.

В МЧС Армении отметили, что очаг землетрясения находился на глубине 10 км, а сила толчков в эпицентре составила 5 баллов. 

В Капане землетрясение ощущалось с силой 5 баллов, в Горисе и Каджаране – 4-5 баллов.

По предварительным данным, разрушений нет.

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