В окрестностях Капана произошло землетрясение в 5 баллов

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в 10:17 в 5 км к северо-западу от города Капан произошло землетрясение.
В МЧС Армении отметили, что очаг землетрясения находился на глубине 10 км, а сила толчков в эпицентре составила 5 баллов.
В Капане землетрясение ощущалось с силой 5 баллов, в Горисе и Каджаране – 4-5 баллов.
По предварительным данным, разрушений нет.
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