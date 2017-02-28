Associated Television International снимет фильм об Армении

Ереван /Медиамакс/. Американская компания Associated Television International снимет документальный фильм об Армении.
Президент компании Дэвид МакКензи сказал об этом сегодня в Ереване на встрече с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.
По его словам, цель инициативы – повысить известность Армении в мире в качестве первой христианской страны, представить армянский народ, его историю, культуру и увеличить интерес к стране среди туристов.
Карен Карапетян отметил, что правительство приветствует любые действия, направленные на повышение туристической привлекательности Армении, и готово обсудить направленные на данную цель предложения.
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