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Associated Television International снимет фильм об Армении


Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Американская компания Associated Television International снимет документальный фильм об Армении.

Президент компании Дэвид МакКензи сказал об этом сегодня в Ереване на встрече с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.

По его словам, цель инициативы – повысить известность Армении в мире в качестве первой христианской страны, представить армянский народ, его историю, культуру и увеличить интерес к стране среди туристов.

Карен Карапетян отметил, что правительство приветствует любые действия, направленные на повышение туристической привлекательности Армении, и готово обсудить направленные на данную цель предложения.

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