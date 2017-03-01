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СЕ: В Армении толерантное отношение к нацменьшинствам


Фото: http://cdni.wired.co.uk


Ереван/Медиамакс/. Эксперты Совета Европы установили, что большинство армянского населения и национальные меньшинства в целом настроены на терпимость и диалог.

Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе консультационного комитета рамочной конвенции Совета Европы «О защите нацменьшинств».

В СЕ считают, что культурные программы и работа СМИ, нацеленные на поддержку нацменьшинств, играют положительную роль в Армении.

«Тем не менее, Армения, по большому счету, считается моноэтническим и моноконфессиональным государством. Это сопровождается недостатком внимания со стороны СМИ, что приводит к невниманию и безразличию по отношению к нацменьшинствам», - говорится в докладе.

Эксперты Совета Европы заметили, что, несмотря на экономические трудности, Армения за последний период приняла более 20 тыс. беженцев.

«Власти стараются обеспечить защиту нацменьшинств и создают определенные возможности для изучения ассирийского, курдского, русского и езидского языков в школах», - говорится в докладе.

Европейские эксперты предложили армянским властям вовлечь представителей нацменьшинств и гражданского общества в процесс формирования закона «О национальных меньшинствах».

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