СЕ: В Армении толерантное отношение к нацменьшинствам

Ереван/Медиамакс/. Эксперты Совета Европы установили, что большинство армянского населения и национальные меньшинства в целом настроены на терпимость и диалог.

Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе консультационного комитета рамочной конвенции Совета Европы «О защите нацменьшинств».



В СЕ считают, что культурные программы и работа СМИ, нацеленные на поддержку нацменьшинств, играют положительную роль в Армении.



«Тем не менее, Армения, по большому счету, считается моноэтническим и моноконфессиональным государством. Это сопровождается недостатком внимания со стороны СМИ, что приводит к невниманию и безразличию по отношению к нацменьшинствам», - говорится в докладе.



Эксперты Совета Европы заметили, что, несмотря на экономические трудности, Армения за последний период приняла более 20 тыс. беженцев.



«Власти стараются обеспечить защиту нацменьшинств и создают определенные возможности для изучения ассирийского, курдского, русского и езидского языков в школах», - говорится в докладе.



Европейские эксперты предложили армянским властям вовлечь представителей нацменьшинств и гражданского общества в процесс формирования закона «О национальных меньшинствах».