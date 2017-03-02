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Мхитарян присоединился к программе Центра военных инвалидов


Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарян

Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян присоединился к программе поддержки военных инвалидов.

«Я тоже присоединяюсь к программе Медицинского университета по поддержке наших раненых солдат. С большой радостью я использую именно эти открытки, чтобы поздравить своих родных.



Присоединяйтесь и вы! Все средства будут переданы на восстановление реабилитационного центра раненых военнослужащих», - написал Мхитарян на своей страничке в Facebook.

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