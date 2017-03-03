Замдиректора ТАСС сравнил Мехрибан Алиеву с Элеонорой Рузвельт

Ереван /Медиамакс/. Первый заместитель гендиректора российского государственного информационного агентства ТАСС Михаил Гусман сравнил Мехрибан Алиеву с Элеонорой Рузвельт.

Как сообщает Медиамакс, Михаил Гусман и посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-Оглы обсудили тему назначения Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



Отвечая на вопрос ведущего о том, с кем из мировых первых леди можно сравнить Мехрибан Алиеву, Михаил Гусман сказал:



«Я могу только одну найти аналогию. Я долго думал. По аналогии влияния и восприятия в стране мне на память приходит только Элеонора Рузвельт. Не дай бог не внешне…».



«Она очень прилежная, очень обучаемый человек. Я был на вечере памяти ее деда, известного философа, писателя Джалала в ЮНЕСКО. Был замечательный вечер, и она там выступала на английском языке. И я, который когда-то оканчивал языковый вуз, был удивлен качеством ее английского языка. И я подошел к Мехрибан ханум по завершению вечера сделать ей комплимент и сказать, какой у вас хороший английский язык, как давно вы изучаете. Она говорит: я только недавно начала, а просто речь выучила наизусть. Это надо уметь выучить, я говорю как профессиональный человек. Выучить язык так, чтобы не было даже слышно», - сказал замдиректора ТАСС.