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Посол США призвал армянских избирателей идти на выборы


Ричард Миллс
Ричард Миллс

Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Посол США в Армении Ричард Миллс сказал сегодня, что армянские избиратели должны быть уверены в том, что их голоса будут учтены.

Об этом посол сказал в ходе визита в штаб блока «ЕЛК».

«Я присоединяюсь к вам, чтобы опровергнуть муссирующиеся сообщения о том, что камеры и техничекое оборудование для идентификации устанавливаются, чтобы можно было определить, за кого голосовали избиратели. Я призываю всех армянских избирателей отправиться 2 апреля на свои участки во имя будущего Армении», - цитирует слова Миллса пресс-служба блока «ЕЛК».

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