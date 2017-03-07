В Ираке обнаружили храм строителя Вавилонской башни

Ереван/Медиамакс/. Отряды иракской армии и курдские формирования «пешмерга» обнаружили в Ираке храм ассирийского царя Асархаддона.

Как сообщает ТАСС, храм обнаружен под развалинами древнего города Нимруд, разрушенного боевиками «Исламское государство».



При проверке подземных коммуникаций террористов военные обнаружили стены дворца Асархаддона, правившего Древней Ассирией примерно с 680 по 669 гг. до нашей эры, сообщает ТАСС.



Местность взята под особый контроль до приезда из Багдада специальной комиссии для детального изучения объекта.



До восшествия на ассирийский престол Асархаддон был наместником Вавилона. В первые годы своего царствования он распорядился восстановить город и возвести в нем башню, которая в более поздних преданиях упоминается как «Вавилонская башня».