Жителей приграничных зон научат противостоять бедствиям

Ереван /Медиамакс/. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян принял сегодня личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

В МЧС отметили, что на встрече обсуждались вопросы повышения подготовленности и стойкости гражданских и общинных структур в приграничных районах в чрезвычайных ситуациях.



Давид Тоноян представил Анджею Каспшику мероприятия, осуществленные в приграничных зонах в рамках гуманитарной международной программы по сокращению рисков бедствий и подготовке населения к реагированию на бедствия, а также наметил возможности сотрудничества МЧС и ОБСЕ в данных сферах.



Анджей Каспшик посетил также Национальный центр кризисного управления МЧС.