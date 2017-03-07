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Жителей приграничных зон научат противостоять бедствиям


Фото: МЧС


Ереван /Медиамакс/. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян принял сегодня личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

В МЧС отметили, что на встрече обсуждались вопросы повышения подготовленности и стойкости гражданских и общинных структур в приграничных районах в чрезвычайных ситуациях.

Давид Тоноян представил Анджею Каспшику мероприятия, осуществленные в приграничных зонах в рамках гуманитарной международной программы по сокращению рисков бедствий и подготовке населения к реагированию на бедствия, а также наметил возможности сотрудничества МЧС и ОБСЕ в данных сферах.

Анджей Каспшик посетил также Национальный центр кризисного управления МЧС.

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