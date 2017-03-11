Программу «Ворота Татева» обсудят в правительстве

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян провел 10 марта совещание на территории канатной дороги «Крылья Татева».

Пресс-служба правительства сообщает, что представители фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA) представили премьер-министру проект инвестиционной программы «Ворота Татева».



В соответствии с ней планируется построить вокруг станции «Алидзор» канатной дороги «Крылья Татева» комплекс, который будет включать инфраструктуру по предоставлению информации, развлечениям и обслуживанию.



Согласно разработанному генплану, на первом этапе программы планируется создать центр посетителей, пункты питания, представляющие национальную кухню и традиции, развлекательный центр с традиционными армянскими играми.



Программа подразумевает инвестиции в размере $ 95 млн долларов по шести стратегическии направлениям, в результате чего будет создано 1500 новых рабочих мест, а число посещающих регион туристов увеличится вчетверо, достигнув 400 тысяч.