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Программу «Ворота Татева» обсудят в правительстве


Фото: Пресс-служба правительства

Фото: Пресс-служба правительства

Фото: Пресс-служба правительства

Фото: Пресс-служба правительства

Фото: Пресс-служба правительства

Фото: Пресс-служба правительства


Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян провел 10 марта совещание на территории канатной дороги «Крылья Татева».

Пресс-служба правительства сообщает, что представители фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA) представили премьер-министру проект инвестиционной программы «Ворота Татева».

В соответствии с ней планируется построить вокруг станции «Алидзор» канатной дороги «Крылья Татева» комплекс, который будет включать инфраструктуру по предоставлению информации, развлечениям и обслуживанию.

Согласно разработанному генплану, на первом этапе программы планируется создать центр посетителей, пункты питания, представляющие национальную кухню и традиции, развлекательный центр с традиционными армянскими играми.

Программа подразумевает инвестиции в размере $ 95 млн долларов по шести стратегическии направлениям, в результате чего будет создано 1500 новых рабочих мест, а число посещающих регион туристов увеличится вчетверо, достигнув 400 тысяч.

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