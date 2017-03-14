МККК поддержит строительство «комнат безопасности» в Тавуше

Ереван /Медиамакс/. Международный комитет красного креста (МККК) поможет с разработкой критериев «комнат безопасности» при детских садах и школах приграничных сел Тавушского марза.

Соответствующее соглашение подписали сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян и глава Делегации МККК Каролин Дуе.



Давид Тоноян отметил важность оборудования приграничных пунктов МЧС и расширения их возможностей по оказанию первой помощи. С МККК также достигнута договоренность о проведении курсов по переподготовке и практических занятий на местах.