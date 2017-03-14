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МККК поддержит строительство «комнат безопасности» в Тавуше


Фото: Пресс-служба МЧС


Ереван /Медиамакс/. Международный комитет красного креста (МККК) поможет с разработкой критериев «комнат безопасности» при детских садах и школах приграничных сел Тавушского марза.

Соответствующее соглашение подписали сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян и глава Делегации МККК Каролин Дуе.

Давид Тоноян отметил важность оборудования  приграничных пунктов МЧС и расширения их возможностей по оказанию первой помощи. С МККК также достигнута договоренность о проведении курсов по переподготовке и практических занятий на местах.

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