Дни франкофонии будут посвящены цифровым технологиям

Ереван /Медиамакс/. Посольство Франции 15-30 марта проведет в Армении мероприятия, посвященные франкофонии.

Посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье сказал сегодня, что мероприятия будут проводиться по всей стране под эгидой МИД Армении.



Жан-Франсуа Шарпантье сообщил, что к посольству Франции присоединились диппредставительства Швейцарии, Канады, Греции, Литвы и Ливана.



Советник посольства Франции по вопросам культуры и сотрудничества Алекс Бортола отметил, что разработана достаточно богатая и насыщенная программа.



«Ключевой темой в этом году станут информационные и цифровые технологии. Эта тема крайне интересна как для Армении, так и для Франции», - сказал он.



По словам представителя посольства, особенностью мероприятий по франкофонии в этом году станет проведения Фестиваля франкоязычных фильмов в Ереване.