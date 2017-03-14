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Дни франкофонии будут посвящены цифровым технологиям


Посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье
Посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье

Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Посольство Франции 15-30 марта проведет в Армении мероприятия, посвященные франкофонии.

Посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье сказал сегодня, что мероприятия будут проводиться по всей стране под эгидой МИД Армении.

Жан-Франсуа Шарпантье сообщил, что к посольству Франции присоединились диппредставительства Швейцарии, Канады, Греции, Литвы и Ливана.

Советник посольства Франции по вопросам культуры и сотрудничества Алекс Бортола отметил, что разработана достаточно богатая и насыщенная программа.

«Ключевой темой в этом году станут информационные и цифровые технологии. Эта тема крайне интересна как для Армении, так и для Франции», - сказал он.

По словам представителя посольства, особенностью мероприятий по франкофонии в этом году станет проведения Фестиваля франкоязычных фильмов в Ереване.

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