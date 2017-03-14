В Армении продолжает расти число заключенных

Ереван/Медиамакс/. Согласно годовому докладу криминальной статистики Совета Европы, число заключенных в Армении продолжает расти.
В опубликованном сегодня докладе говорится, что Армения относится к числу стран, в которых за последние 10 лет число заключенных росло наиболее быстрыми темпами.
В 2015 году в целом под стражей в Армении находилось 3888 человек: на каждые 100 тысяч жителей приходилось 129,7 заключенных. Это превышает средний показатель СЕ (115,7).
В СЕ отметили, что с 2005 года этот показатель в Армении вырос на 48%.
«Таким образом, Армения наряду с Турцией (191%), Албанией (90%), Сан-Марино (79%) и Македонией (61%) относится к странам, в которых число заключенных за последние годы росло быстрее остальных»,- говорится в докладе.
В целом количество отбывающих заключение людей в Армении выросло на 38%.
В докладе говорится, что в 2013 году на содержание тюрем в Армении было выделено 14 664 610 евро. Соответственно, на каждого заключенного ежедневно тратилось 10,3 евро, что почти в 5 раз меньше среднего показателя по СЕ (52,36 евро).
В СЕ также констатировали, что смертность в уголовно-исполнительных учреждениях Армении имеет наиболее высокий уровень.
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