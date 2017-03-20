Президент Армении поздравил иранцев с Новрузом

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Ирана Хасану Рухани и высшему лидеру Исламской революции Сейеду Али Хаменеи по случаю Новруза.

Президент Армении пожелал, чтобы новый год стал для Ирана годом развития и достижений.



Серж Саргсян отметил, что в ходе прошедших 25 лет армяно-иранские дружественные связи неуклонно развивались в самых разных направлениях - от политического диалога на высшем уровне до тесного торгово-экономического сотрудничества, от межличностных связей до научного и культурного взаимодействия.



Президент Армении выразил уверенность, что на этом фундаменте крепкие армяно-иранские связи еще более расширятся в будущем, на благо мирному и благополучному будущему двух народов.