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Президент Армении поздравил иранцев с Новрузом


Серж Саргсян
Серж Саргсян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Ирана Хасану Рухани и высшему лидеру Исламской революции Сейеду Али Хаменеи по случаю Новруза.

Президент Армении пожелал, чтобы новый год стал для Ирана годом развития и достижений.

Серж Саргсян отметил, что в ходе прошедших 25 лет армяно-иранские дружественные связи неуклонно развивались в самых разных направлениях - от политического диалога на высшем уровне до тесного торгово-экономического сотрудничества, от межличностных связей до научного и культурного взаимодействия.

Президент Армении выразил уверенность, что на этом фундаменте крепкие армяно-иранские связи еще более расширятся в будущем, на благо мирному и благополучному будущему двух народов.

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