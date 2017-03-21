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Президент Армении поздравил курдскую общину с Новрузом


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание курдской общине Армении по случаю Новруза.

«Этот красивый весенний праздник, пробуждение природы и Новый год наполняют наши сердца радостью. Граждане Армении разделяют радость Новруза со своими курдскими братьями и сестрами.

Желаю вам хорошего настроения, и пусть весна принесет в ваше жизнь оптимизм и счастье, и сделает еще более теплой нашу вековую дружбу», - говорится в послании.

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