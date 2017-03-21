Сэм Симонян представил премьеру план создания межвузовского центра

Ереван /Медиамакс/. Основатель центра креативных технологий «Тумо» Сэм Симонян представил сегодня премьер-министру Армении Карену Карапетяну программу по созданию Центра межвузовского высшего образования.

«Карен Карапетян отметил важность осуществления реформ в системе высшего образования и приветствовал инициативу Сэма Симоняна. Премьер-министр подчеркнул, что правительство готово оказать поддержку проведению программы, добавив, что она будет способствовать не только повышению качества образования, но и изменению атмосферы. Сэм Симонян поблагодарил премьер-министра за готовность оказать содействие и отметил, что Европейский союз также окажет помощь в реализации программы», - сообщает пресс-служба правительства Армении.