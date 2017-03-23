Задержан Самвел Бабаян

Ереван/Медиамакс/. Пресс-центр Службы национальной безопасности Армении сообщил 22 марта, что в рамках уголовного дела по факту нелегального ввоза из Грузии в Армению зенитно-ракетного комплекса «Игла» задержаны трое человек, в том числе - Самвел Бабаян.

«В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получены достоверные сведения о том, что лица, которые приобрели и перевезли составные части указанного зенитно-ракетного комплекса, действовали по предварительной договоренности с Самвелом Бабаяном и по его заказу», - говорится в сообщении СНБ.



Бывший министр обороны Арцаха Самвел Бабаян, как сообщают СМИ, считается «теневым координатором» предвыборного блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО). Сам Бабаян эти сведения опровергал.



Сейран Оганян, Раффи Ованнисян и Вардан Осканян 22 марта выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, говорится:



«Мы оцениваем данные действия власти как попытку сформировать атмосферу страха в стране и повлиять на результаты выборов незаконными методами».



После долгого отсутствия Самвел Бабаян вернулся в Армению в мае 2016 года.