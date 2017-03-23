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Дэвид Маккензи откроет в Армении киношколу


Дэвид Маккензи
Дэвид Маккензи

Фото: http://www.digitalspy.com


Ереван /Медиамакс/. Правительство Армении получило предложение от всемирно известного шотландского режиссера и сценариста Дэвида Маккензи по созданию киношколы в Армении.

Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян, подчеркнув, что, согласно предложению, армянская школа будет выступать в качестве партнерской организации киношколы Лос-Анджелеса.

«В основание школы планируется вложить до $ 5 млн», - сказал Карен Карапетян.

Министру культуры было поручено в двухнедельный срок изучить предложение Дэвида Маккензи и пригласить режиссера в Армению для проведения переговоров.

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