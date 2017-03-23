По делу об «Игле» изучается степень вовлеченности участников

Ереван /Медиамакс/. Пресс-центр Службы национальной безопасности Армении сообщила сегодня, что на нынешнем этапе предварительного следствия по факту нелегального ввоза из Грузии в Армению зенитно-ракетного комплекса «Игла» проводятся разного рода следственные мероприятия с участием подозреваемых.



В СНБ подчеркнули, что следственные действия направлены на уточнение степени и характера причастности каждого из подозреваемых в совершенном преступлении, а также на выявление новых подробностей инцидента.



«Одновременно, в сотрудничестве с правоохранительными органами Грузии проводятся мероприятия по проверке достоверности предварительных данных о предполагаемом ввозе обнаруженного оружия через армяно-грузинскую государственную границу», - отметили в СНБ.



Напомним, что в рамках уголовного дела, возбужденного по факту ввоза в Армению из Грузии зенитно-ракетного комплекса «Игла», задержаны трое лиц, среди которых бывший министр обороны Арцаха Самвел Бабаян.