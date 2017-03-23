328 просмотров

Президент Армении выразил соболезнования британскому премьеру


Серж Саргсян
Серж Саргсян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян направил сегодня соболезнования премьер-министру Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй по случаю произошедшего 22 марта в Лондоне теракта, в результате которого погибли и получили ранения мирные граждане.

«В эту тяжелую минуту выражаю искренние соболезнования и поддержку дружественному британскому народу, подтверждая солидарность Армении в борьбе с любыми проявлениями насилия и террора.

Семьям и родным погибших желаю твердости в преодолении этого тяжелого испытания, а десяткам раненых – скорейшего выздоровления», - говорится в послании президента.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Март 23, 2017 16:44
Президент Армении выразил соболезнования британскому премьеру

Общество | Март 23, 2017 16:38
По делу об «Игле» изучается степень вовлеченности участников

Общество | Март 23, 2017 13:07
Дэвид Маккензи откроет в Армении киношколу
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017