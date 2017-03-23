Президент Армении выразил соболезнования британскому премьеру

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян направил сегодня соболезнования премьер-министру Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй по случаю произошедшего 22 марта в Лондоне теракта, в результате которого погибли и получили ранения мирные граждане.

«В эту тяжелую минуту выражаю искренние соболезнования и поддержку дружественному британскому народу, подтверждая солидарность Армении в борьбе с любыми проявлениями насилия и террора.



Семьям и родным погибших желаю твердости в преодолении этого тяжелого испытания, а десяткам раненых – скорейшего выздоровления», - говорится в послании президента.