Опубликована база «Стена фальсификаторов выборов»

Ереван/Медиамакс/. Исследовательский центр «Полиси Форум Армения», антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл» и инициатива «Гражданин-наблюдатель» при поддержке Европейского фонда демократии создали базу «Стена фальсификаторов выборов».



Она включает 72 лиц, причастных к нарушениям в ходе конституционного референдума, прошедшего в Армении 6 декабря 2015 года, а также сведения о совершенных ими нарушениях.



В список вошли члены избирательных комиссий, доверенные лица, а также посторонние лциа.



На «Стене фальсификаторов» выложена следующая информация о нарушителях: специальность, место работы, должность, фотография, избирательный участок, где было совершено нарушение, описание нарушения, жалоба в связи с нарушением или данные по возбужденному уголовному делу, со всеми соответствующими документами, видеозаписями или фотографиями.



Использовались как случаи, зафиксированные инициативой «Гражданин-наблюдатель», так и случаи нарушений, опубликованные в СМИ и обнародованные в связи с ними официальные данные правоохранительных органов.