Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Ереване открылся Стратегический форум, в котором участвуют руководители и представители Центра стратегических инициатив правительства Армении, Агентства стратегических инициатив РФ и Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса РФ.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян на открытии форума подчеркнул, что Россия является важнейшим партнером и крупнейшим инвестором Армении.



«На встречах с нашими российскими партнерами мы всегда обсуждаем и отмечаем, что несмотря на достаточно высокий уровень сотрудничества между нашими странами, у нас есть большой потенциал для дальнейшего развития. Конечно, я заинтересован в том, чтобы наши российские партнеры находили новые поводы и программы для инвестиций», - отметил глава армянского правительства.



Гендиректор Агентства стратегических инициатив РФ Светлана Чупшева отметила, что достигнуто соглашение вокруг сотрудничества по ряду направлений, в том числе в сфере образования, улучшения инвестиционной среды, устранения административных препятствий для бизнеса и т.д.