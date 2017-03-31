Медиамакс представил обновленный проект Banks.am

Интернет-холдинг Медиамакс представил сегодня обновленный проект Banks.am.



В процессе работы над обновленной версией сайта основной акцент ставился на обеспечение максимального удобства для посетителей: расширена площадка подачи метериалов, усовершенствован визуальный ряд, внедрены дополнительные навигационные элементы.



Одновременно полностью обновлен проект Job.banks.am, являющийся неотъемлемой частью проекта Banks.am - применены решения для обеспечения более эффективной интеграции двух сайтов.



Более благоприятные условия созданы и для наших партнеров. Отныне размещенные на Banks.am рекламные баннеры и тематические разделы (верхнее горизонтальное меню) представлены в том числе и на Job.banks.am.



Учитывая динамику роста числа пользователей наших сайтов с мобильных устройств, мы постарались сделать обновленные проекты максимально удобными и для этой аудитории.



Дизайн разработан дизайнерами Ваганом Баласаняном и Ваганом Оганесяном.



Banks.am запущен в июле 2016 года с целью предоставления полномасштабной информации о рынке финансовых услуг. За эти годы проект расширил свою тематическую направленность, трансформировавшись из «Финансовой Армении» в «Деловую Армению».