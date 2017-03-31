886 просмотров

Медиамакс представил обновленный проект Banks.am



Интернет-холдинг Медиамакс  представил сегодня обновленный проект Banks.am.

В процессе работы над обновленной версией сайта основной акцент ставился на обеспечение максимального удобства для посетителей: расширена площадка подачи метериалов, усовершенствован визуальный ряд, внедрены дополнительные навигационные элементы.

Одновременно полностью обновлен проект Job.banks.am, являющийся неотъемлемой частью проекта Banks.am - применены решения для обеспечения более эффективной интеграции двух сайтов.

Более благоприятные условия созданы и для наших партнеров. Отныне размещенные на Banks.am рекламные баннеры и тематические разделы (верхнее горизонтальное меню) представлены в том числе и на Job.banks.am.

Учитывая динамику роста числа пользователей наших сайтов с мобильных устройств, мы постарались сделать обновленные проекты максимально удобными и для этой аудитории.

Дизайн разработан дизайнерами Ваганом Баласаняном и Ваганом Оганесяном.

Banks.am запущен в июле 2016 года с целью предоставления полномасштабной информации о рынке финансовых услуг. За эти годы проект расширил свою тематическую направленность, трансформировавшись из «Финансовой Армении» в «Деловую Армению».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Март 31, 2017 18:37
Танкян призвал граждан Армении осознать «значимость своих голосов»

Нагорный Карабах | Март 31, 2017 18:22
В Арцахе от выстрела противника погиб солдат

Политика | Март 31, 2017 17:21
Народ подскажет, что делать 3 апреля, сказал Раффи Ованнисян
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017