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В Эчмиадзине прошла поминальная служба по героям апрельской войны


Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван/Медиамакс/. В Святом Первопрестольном Эчмиадзине сегодня прошла поминальная служба по армянским военнослужащим, павшим в ходе апрельской войны 2016 года.

На литургии присутствовал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Поминальную службу провел Католикос Всех Армян Гарегин Второй.

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