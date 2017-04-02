В Эчмиадзине прошла поминальная служба по героям апрельской войны

Ереван/Медиамакс/. В Святом Первопрестольном Эчмиадзине сегодня прошла поминальная служба по армянским военнослужащим, павшим в ходе апрельской войны 2016 года.
На литургии присутствовал премьер-министр Армении Карен Карапетян.
Поминальную службу провел Католикос Всех Армян Гарегин Второй.
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