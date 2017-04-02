К 14:00 проголосовали 33,46% армянских избирателей

Ереван /Медиамакс/. По данным на 14:00 часов в голосовании на выборах в Национальное собрание Армении 2017 года проголосовали 865 884 граждан, имеющих право голоса, или 33,46% избирателей.
Полученные электронным путем данные озвучил представитель Центральной избирательной комиссии Армении Сейран Шахсуварян.
Фото: ЦИК/Медиамакс
В Армении зарегистрированы 2 587 706 избирателей.
Из 845 804 зарегистрированных в Ереване избирателей проголосовали 283 453, или 33,51% избирателей.
6 мая 2012 года к 14:00 в голосовании на парламентских выборах в Армении уже приняли участие 35,54% избирателей, в а 2007 году – 29,7%.
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