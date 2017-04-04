Путин поздравил Саргсяна с победой РПА

Ереван /Медиамакс/. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Армении и лидеру Республиканской партии Сержу Саргсяну поздравительное послание в связи с победой РПА на парламентских выборах 2 апреля.

«Результаты народного голосования полностью подтвердили высокое доверие, которым лично Вы и возглавляемая Вами партия пользуетесь среди граждан Армении. Это также является признанием Ваших достижений в решении актуальных задач, направленных на социально-экономическое развитие и защиту интересов Армении», - говорится в поздравлении президента РФ.