Первый лауреат премии «Аврора» появится на армянских марках

Ереван/Медиамакс/. Новая международная почтовая марка будет выпущена в мае национальной почтовой службой Армении «Айпост» совместно с Гуманитарной инициативой «Аврора».

На марке будет изображена лауреат первой премии «Аврора» Маргерит Баранкитс. Выпуск марки и церемония введения ее в обращение приурочены к проведению особых мероприятий премии «Аврора» – 2017.



Марка «Аврора» станет также частью фандрайзинговой кампании инициативы. К каждой такой марке первого класса стоимостью 350 армянских драмов будет прилагаться благотворительный купон номиналом в 150 драмов. Таким образом, в общей сложности новая марка обойдется покупателю в 500 драмов, и почта Армении будет отчислять 150 драмов из этой суммы Гуманитарной инициативе «Аврора».



«Мы основали Гуманитарную инициативу «Аврора» в память о тех, кто рисковал собой, помогая жертвам Геноцида армян выжить, и мы хотели выразить свою благодарность этим героям, продолжая эстафету добра и поддерживая современных спасителей, чтобы они, в свою очередь, могли подарить надежду на новую жизнь тем, кто остро нуждается в гуманитарной помощи. Так мы показываем, что бывшие жертвы теперь сами стали героями. Это больше, чем просто память – это благодарность, воплощенная в действии. Каждый проект «Авроры», включая марку с Мэгги и прилагающийся к ней благоворительный купон, позволяет нам расширять границы нашего сообщества, на деле выражая нашу благодарность и вовлекая все больше людей в добрые дела», – отметил соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян.



«Почта Армении очень горда этой прекрасной возможностью использовать наши марки, чтбы рассказать миру об армянской культуре и истории, а также привлечь его внимание к важным вопросам. Изображение Мэгги на армянской марке – наш способ показать, что армяне разделяют глобальные гуманитарные ценности. А марка доставит это послание в любой уголок планеты», – заявил Хуан Пабло Гечичян, управляющий директор Haypost Trust Management.



Маргерит Баранкитс, основательница приюта «Дома Шалом» и больницы REMA, получила премию «Аврора» за спасение тысяч детей и оказание помощи сиротам и беженцам, пострадавшим от гражданской войны в Бурунди. На сегодняшний день Маргерит спасла около 30 тысяч детей, которым подарила кров и заботу.



«Я очень тронута подобной честью. Это прекрасное напоминание о том, что любовь неизменно побеждает зло и ненависть. Я убеждена, что это позволит привлечь внимание к миссии премии «Аврора»: призвать человечество воздать должное мужчинам и женщинам, которые внесли исключительный вклад в дело решения гуманитарных проблем», – сказала Маргерит Баренкитс.



Номинал новой марки – 350 армянских драмов, а ее дизайн был разработан Аллой Мингалевой, входящей в команду Гуманитарной инициативы «Аврора». Марка будет выпущена тиражом в 40 000 экземпляров.



Торжественная церемония введения марки в обращение пройдет в мае 2017 года в присутствии Маргерит Баранкитс, которая приедет в Армению, чтобы принять участие в мероприятиях второй ежегодной премии «Аврора».



Имена финалистов премии «Аврора» – 2017 будут объявлены 24 апреля 2017 года, в день памяти жертв Геноцида армян. Один из финалистов станет лауреатом премии «Аврора»: его имя будет названо во время специальной церемонии, которая пройдет 28 мая 2017 года в столице Армении Ереване. В течение более чем месяца, с 24 апреля и по 28 мая, Гуманитарная инициатива «Аврора» будет реализовывать глобальную программу мероприятий, цель которых – поведать миру о вдохновляющих историях финалистов премии и других масштабных гуманитарных инициативах.