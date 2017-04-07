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Горис станет культурной столицей СНГ в 2018 году


Фото: https://ru.wikipedia.org


Ереван/Медиамакс/. Армянский город Горис объявлен культурной столицей СНГ в 2018 году.

В МИД Армении отметили, что проект соответствующего решения был одобрен сегодня на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Ташкенте.

В связи с другими вопросами повестки министры иностранных дел приняли заявление о недопустимости нетерпимости и дискриминации в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий. 

Следующее заседание Совета глав МИД СНГ состоится в октябре 2017 года в Москве.

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