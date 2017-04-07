Горис станет культурной столицей СНГ в 2018 году

Ереван/Медиамакс/. Армянский город Горис объявлен культурной столицей СНГ в 2018 году.

В МИД Армении отметили, что проект соответствующего решения был одобрен сегодня на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Ташкенте.



В связи с другими вопросами повестки министры иностранных дел приняли заявление о недопустимости нетерпимости и дискриминации в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий.



Следующее заседание Совета глав МИД СНГ состоится в октябре 2017 года в Москве.