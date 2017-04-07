Горис станет культурной столицей СНГ в 2018 году

Ереван/Медиамакс/. Армянский город Горис объявлен культурной столицей СНГ в 2018 году.
В МИД Армении отметили, что проект соответствующего решения был одобрен сегодня на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Ташкенте.
В связи с другими вопросами повестки министры иностранных дел приняли заявление о недопустимости нетерпимости и дискриминации в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий.
Следующее заседание Совета глав МИД СНГ состоится в октябре 2017 года в Москве.
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