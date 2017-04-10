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ЕС выделит €1,5 млн на развитие гражданского общества в Армении


Петр Свитальский
Петр Свитальский

Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский сказал сегодня, что при поддержке ЕС стартует грантовая программа с общим бюджетом €1,5 млн, целью которой будет содействие повышению роли гражданского общества.

«Мы верим, что в основе достижения социальных и поведенческих изменений, касающихся наших общих ценностей, лежит вовлечение граждан», - сказал Петр Свитальский.

По словам посла, ЕС окажет поддержку информационным кампаниям организаций гражданского общества, которые будут нацелены на повышение уровня общественной подотчетности в Армении.

Цель программы – усилить возможности гражданского мониторинга, изменить поведение граждан  посредством информационных кампаний, а также укрепить гражданское общество благодаря диверсификации и стабильности финансирования (сборы средств, краудфандинг и поощрение социальных предприятий).

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