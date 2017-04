«Всеармянский субботник» или #killzibil

Фото: Make Armenia Clean Again

Традиция проводить субботники знакома нам еще с советских времен. Участие в них было «добровольно-обязательным», что, конечно, не способствовало проявлению большого рвения участниками. Советское время давно прошло, субботники теперь проводит мэрия Еревана, но отношение наших сограждан к ним не сильно изменилось.



Сломать стереотипы и мотивировать людей принимать участие в уборке родного города пытается группа молодых людей, которых координирует архитектор Айк Залибекян.



Идея субботника родилась в прошлом году, когда пользователь Фейсбука Владимир Гулян нарисовал плакат с призывом выйти 30 апреля на улицу, вне зависимости от места жительства и провести «всеармянский субботник».



Этот плакат вдохновил Айка, который написал «пост-манифест», в котором, в частности, говорилось:



«Я не знаю, в какой момент у пожилого, с виду интеллигентного человека произошел сдвиг, благодаря которому сегодня он открывает пачку сигарет и спокойно бросает бумагу на асфальт центрального проспекта Еревана.



Я не знаю, в какой момент произошел сбой у моей учительницы, которая памперс своего внука вместе с, простите, содержимым, выбрасывает из окна 8-го этажа.



Я не знаю, в какой момент произошел сбой у водителя джипа, который, несясь по трассе на высокой скорости, открывает окно и выбрасывает пакет с мусором прямо на дорогу.



Я не знаю, в какой момент что-то пошло не так, и условный Вазген после пикника весь мусор бросает в реку.



Я не знаю, что думает мой сосед сверху в тот момент, когда выбрасывает горящий окурок со своего балкона.



Но мне ужасно интересно - нам правда нравится жить в такой стране?».



Прошлогодний опыт Айк Залибекян и его единомышленники намерены повторить в последнюю субботу этого месяца – 29 апреля. «Как и в прошлом году, субботник называется «всеармянским». Наша главная задача - чтобы люди выходили во двор, на свою улицу, в свой подъезд. Мы очень хотим, чтобы люди положительным примером заражали других», - рассказывает Айк.



В этом году удалось привлечь спонсоров – Банк Анелик, EY (Ernst and Young), Koor Wines. Интерес к мероприятию проявили также Кока Кола Боттлерс Армения, Ростелеком Армения, школа Айб, Центр креативных технологий ТУМО. Учителя программы Teach for Armenia, преподающие в 40 общинах Армении, проведут специальные уроки в школах и организуют мини-субботники на местах.



«В этом году мы собираемся организовать в Ереване 10 точек централизованного сбора мусора, список которых будет объявлен после 20-го апреля. Всем участникам субботника будем выдавать мешки, перчатки, инструменты. В конце мероприятия подарим участникам пакеты из ткани, чтобы подчеркнуть важность постепенного отказа от пластиковых», - сказал Айк Залибекян.



Все желающие принять участие во всеармянском субботнике могут писать на страницу Make Armenia Clean Again в Фейсбуке.