Запускается фонд FAST

Ереван/Медиамакс/. Фонд FAST (Foundation for Armenian Science and Technology) объявил о формировании Консультативного совета и назначении действующего исполнительного директора.
Впервые о намерении создать FAST социальный инвестор и предприниматель, соучредитель фонда IDeA Рубен Варданян заявил в июле 2016 года, отметив, что фонд будет нацелен«на развитие среды для технологических инноваций в Армении и мобилизацию научных, технологических и финансовых ресурсов армянского и международного сообщества».
Учредителями FAST стали Рубен Варданян и Нубар Афеян от имени фонда IDeA, о. Месроп Арамян от имени фондов «Айб» и «Луйс», предприниматель в сфере высоких технологий и инноваций Артур Алавердян. Учрежден Совет Попечителей, состоящий из пяти человек, в том числе – учредителей. Председателем Совета избран Артур Алавердян.
На данный момент согласие стать членами Консультативного совета FAST дали: основатель и генеральный директор Flagship Pioneering, старший лектор с 2000 по 2016, а в текущее время член Совета попечителей Массачусетского технологического института Нубар Афеян (США), профессор факультета инженерии и механики Иллинойсского университета Наира Овакимян (США), основатель и член совета директоров группы компаний ABBYY Давид Ян (США, Россия), директор Института глобальных инноваций в области здоровья профессор Лорд Дарзи (Великобритания), бывший исполнительный директор Alcatel и Total SA Серж Чурук (Франция), президент Гамбургского технического университета Карапет Андраникян (Германия), ректор Московского авиационного института Михаил Погосян (Россия), научный руководитель Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований, академик РАН и НАН Юрий Оганесян (Россия), управляющий партнер McKinsey and Company Андре Андонян (Япония), руководитель аппарата президента Армении Армен Геворгян (Армения), основатель компании PicsArt Оганнес Авоян (Армения, США), ученый с наивысшими наукометрическими показателями (h index) в Армении, заместитель председателя Государственного комитета по науке, доктор физических наук Вардан Саакян (Армения). Совет может пополняться новыми членами.
Возглавил Консультативный совет Нубар Афеян, который заявил: «Будущее Армении во многом зависит от ее способности проявлять инновационный подход и создавать продукты и услуги, конкурентные на глобальных рынках. FAST является своевременным катализатором превращения этого потенциала в реальность в краткосрочной перспективе».
Фото: Медиамакс
«Основная миссия фонда FAST заключается в том, что он будет консолидировать интеллектуальные силы внутри Армении и за ее пределами, нацеливая их на решение наиболее актуальных задач, определяющих научно-технический прогресс страны», - прокомментировал Юрий Оганесян.
Фото: Sputnik Armenia
«В советское время Армения была абсолютным лидером большой страны в сфере научных и технологических инноваций. Я надеюсь, что FAST даст возможность вернуть Армении позиции по ряду направлений, а также в сфере образования и академических исследований, и на этот раз мы выступим лидерами на глобальном уровне, за пределами границ бывшего СССР», - сказала Наира Овакимян.
Фото: из архива Н. Овакимяна
«Запуск FAST является захватывающим событием для Армении. Наше общество ежедневно сталкивается с новыми вызовами в ряде сфер и создав платформу для технологической революции в Армении, мы сможем остаться на передовых позициях в области развития инновационных технологий», - отметил Лорд Ара Дарзи.
Фото: Imperial College London
Исполнительным директором FAST назначен предприниматель, архитектор инновационных экосистем Армен Оруджян. Созданная им в 1999 году в Лос-Анджелесе некоммерческая организация Athgo является одной из лидирующих предпринимательских платформ в мире и обладает статусом консультанта Совета ООН по экономическим и социальным вопросом. Под его руководством Athgo способствовала развитию инновационных экосистем в Европе и Африке, около 10 000 молодых новаторов, предпринимателей и студентов из 80 стран мира получили поддержку для реализации своих проектов и инициатив, в том числе - финансовую.
«Мир переживает сегодня беспрецедентую технологическую трансформацию. FAST создается благодаря видению его основателей, историческим научным достижениям Армении и армян по всему миру. Доступ к глобальным ресурсам может сделать Армению одним из лидирующих научных и открытых инновационных хабов мира. Я представляю себе мир, в котором Армения будет трендсеттером прорывных технологий в регионе и за его пределами. Я воодушевлен тем, что получил возможность принимать участие в реализации этой инициативы», - заявил Армен Оруджян.
Фото: из архива А. Оруджяна
За 9 месяцев, прошедших с момента объявления о создании FAST, учредители провели серию продуктивных обсуждений в разных городах мира с участием ученых, инвесторов, предпринимателей. Командой в Ереване была собрана база данных, включающая около 5000 ученых и инженеров из Армении и Диаспоры. Более 120 человек из них внесли свой вклад в обсуждения инициативы FAST. Важный вклад в эту подготовительную работу внесли также Армянский всеобщий благотворительный союз (AGBU), Американский университет Армении, Synopsis, NSF, National Instruments и более сотни людей, сделавших важные и ценные предложения.
«Наша главная цель - объединить государство и частный сектор, широкую общественность и элиту, граждан Армении, диаспору и наших партнеров в других странах, доноров и международные организации, – чтобы общими усилиями превратить Армению в один из ведущих исследовательских (R&D) хабов мира», - заявил Рубен Варданян.
Фото: MISiS NI
«Мы хотим ускорить создание в Армении инновационной экосистемы для наукоемких стартапов, способствовать коммерциализации науки, максимально задействуя потенциал локального и глобального научного, инженерного и предпринимательского сообщества. Основная задача FAST – построить дорогу с двусторонним движением между армянской наукой и глобальным бизнесом», - отметил Артур Алавердян.
Фото: из архива А. Алавердяна
FAST намерен стать платформой для осуществления технологического прорыва в Армении в сфере ИТ и компьютерных наук, искусственного интеллекта, высокотехнологичных материалов, возобновляемой энергетики, робототехники, биотехнологий, передовых инженерных и производственных технологий. Фонд будет сфокусирован на 4-х направлениях: образование, исследования, стартапы и производство. Для каждого из направлений будет сформирован свой Экспертный совет.
Три главные функции FAST - выступать катализатором технологического развития, концентрировать и координировать усилия. При этом FAST будет работать по принципу открытой платформы, готовой к развитию партнерских отношений с частными, государственными, общественными и научными организациями из Армении и из-за рубежа. Организационно FAST будет функционировать как Фонд фондов, сам по себе не преследующий коммерческие цели. В рамках инициативы будут созданы коммерческие венчурные фонды и другие бизнес-структуры.
Объем первоначального финансирования для развития FAST составит до 15 млн долларов США. Учредители фонда запустят глобальную фандрейзинговую кампанию для привлечения до 250 млн долларов в течение пяти лет.
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