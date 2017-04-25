Названы финалисты премии «Аврора»

Ереван /Медиамакс/. Соучредители международной гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян и Нубар Афеян назвали сегодня в Ереване имена финалистов премии «Аврора».

Сегодня, в День памяти жертв Геноцида армян, начались мероприятия «Авроры», кульминация которых состоится 28 мая, когда в Ереване пройдет церемония вручения премии.



Отборочная комиссия премии «Аврора» выбрала финалистов за мужество, решимость и воздействие, позволившие им внести исключительный вклад в дело спасения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма.



В Отборочную комиссию премии «Аврора» входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, правозащитница Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс,бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян, а также обладатель премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни.



Комиссия выбрала пятерых финалистов из 254 кандидатов, которые были представлены из 66 стран, на 13 языках.



Финалистами являются:







Фартун Адан и Ильвад Эльман, основатели Центра мира и прав человека Эльман в Сомали



Мать и дочь, чья деятельность в области защиты прав человека и прав женщин, укрепления мира, развития и реабилитации детей-солдат связана с постоянной опасностью.



Джамиля Афгани, председатель Организации по наращиванию потенциала и развитию системы образования Нур, Афганистан



Жертва детского полиомиелита искореняет женскую неграмотность и помогает девочкам и женщинам получить образование, а также ведет просветительскую работу среди мусульманских лидеров.



Мохамед Дарвиш, врач полевого госпиталя в Мадае, Сирия



Обучавшийся на стоматолога студент вернулся в родной город и стал оказывать населению полноценную медицинскую помощь, включая проведение процедур и заполнение подробных медицинских карт состояния пациентов, многие из которых были детьми, пострадавшими от продолжающегося в регионе вооруженного конфликта.



Денис Муквеге, хирург-гинеколог и основатель больницы Панзи в Демократической Республике Конго



Акушер, ставший хирургом-гинекологом и оказывающий физическую, психологическую и юридическую помощь более 50 000 жертвам сексуального насилия, проживающим в опустошенной войне стране.



Том Катена, хирург больницы Mother of Mercy в Нубийских горах Судана



Хирург и миссионер католической церкви, в течение многих лет являющийся единственным врачом, оказывающим медицинскую помощь более чем полумиллионному населению отдаленного и опустошенного войной региона.



Медиамакс отмечает, что Том Катена была финалистом премии «Аврора» и в 2016 году.



Лауреат получит грант в размере 100 000 долларов на осуществление собственной деятельности и награду в 1 млн долларов, которая даст ему уникальную возможность продолжить эстафету добра и поддержать вдохновившие его организации.



Номинированные в 2017 году организации







Фартун Адан и Ильвад Эльман



Центр мира и прав человека Эльман (Сомали)



Центр терапии и реабилитации «Виве женэ» (Босния и Герцеговина)



Фонд Панзи (США и ДРК)



Джамиля Афгани



Женская исламская инициатива духовности и равенства (WISE, США)



Центр межконфессионального согласия Таненбаума (США)



Сеть правозащитников и активистов Карама (KNAHR, Афганистан)



Мохамед Дарвиш



Врачи без границ/Médecins Sans Frontiėres (MSF, Швейцария)



Денис Муквеге, Фонд Панзи (США и ДРК)



Йенненга Прогресс (Yennenga Progress, Швеция)



Ассоциация пострадавших 28 сентября 2009 года, их друзей и родителей (AVIPA, Гвинейская Республика)



Том Катена



Фонд Африканская медицинская миссия (AMHF, США)



Aktion Canchanabury (Германия)



Совет католической медицинской миссии (CMMB, США).