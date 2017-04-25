10256 просмотров

Названы финалисты премии «Аврора»


Рубен Варданян и Джордж Клуни
Рубен Варданян и Джордж Клуни

Фото: Аврора


Ереван /Медиамакс/. Соучредители международной гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян и Нубар Афеян назвали сегодня в Ереване имена финалистов премии «Аврора».

Сегодня, в День памяти жертв Геноцида армян, начались мероприятия «Авроры», кульминация которых состоится 28 мая, когда в Ереване пройдет церемония вручения премии.

Отборочная комиссия премии «Аврора» выбрала финалистов за мужество, решимость и воздействие, позволившие им внести исключительный вклад в дело спасения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма.

В Отборочную комиссию премии «Аврора» входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, правозащитница Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс,бывший президент Мексики Эрнесто Седильо,  президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян, а также обладатель премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни.

Комиссия выбрала пятерых финалистов из 254 кандидатов, которые были представлены из 66 стран, на 13 языках.

Финалистами являются:



Фартун Адан и Ильвад Эльман, основатели Центра мира и прав человека Эльман в Сомали

Мать и дочь, чья деятельность в области защиты прав человека и прав женщин, укрепления мира, развития и реабилитации детей-солдат связана с постоянной опасностью.

Джамиля Афгани, председатель Организации по наращиванию потенциала и развитию системы образования Нур, Афганистан

Жертва детского полиомиелита искореняет женскую неграмотность и помогает девочкам и женщинам получить образование, а также ведет просветительскую работу среди мусульманских лидеров.

Мохамед Дарвиш, врач полевого госпиталя в Мадае, Сирия

Обучавшийся на стоматолога студент вернулся в родной город и стал оказывать населению полноценную медицинскую помощь, включая проведение процедур и заполнение подробных медицинских карт состояния пациентов, многие из которых были детьми, пострадавшими от продолжающегося в регионе вооруженного конфликта.

Денис Муквеге, хирург-гинеколог и основатель больницы Панзи в Демократической Республике Конго

Акушер, ставший хирургом-гинекологом и оказывающий физическую, психологическую и юридическую помощь более 50 000 жертвам сексуального насилия, проживающим в опустошенной войне стране.

Том Катена, хирург больницы Mother of Mercy в Нубийских горах Судана 

Хирург и миссионер католической церкви, в течение многих лет являющийся единственным врачом, оказывающим медицинскую помощь более чем полумиллионному населению отдаленного и опустошенного войной региона.

Медиамакс отмечает, что Том Катена была финалистом премии «Аврора» и в 2016 году.

Лауреат получит грант в размере 100 000 долларов на осуществление собственной деятельности и награду в 1 млн долларов, которая даст ему уникальную возможность продолжить эстафету добра и поддержать вдохновившие его организации.

Номинированные в 2017 году организации



Фартун Адан и Ильвад Эльман

Центр мира и прав человека Эльман (Сомали)

Центр терапии и реабилитации «Виве женэ» (Босния и Герцеговина)

Фонд Панзи (США и ДРК)

Джамиля Афгани

Женская исламская инициатива духовности и равенства (WISE, США)

Центр межконфессионального согласия Таненбаума (США)

Сеть правозащитников и активистов Карама (KNAHR, Афганистан)

Мохамед Дарвиш

Врачи без границ/Médecins Sans Frontiėres (MSF, Швейцария)

Денис Муквеге, Фонд Панзи (США и ДРК)

Йенненга Прогресс (Yennenga Progress, Швеция)

Ассоциация пострадавших 28 сентября 2009 года, их друзей и родителей (AVIPA, Гвинейская Республика)

Том Катена

Фонд Африканская медицинская миссия (AMHF, США)

Aktion Canchanabury (Германия)

Совет католической медицинской миссии (CMMB, США).

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Апрель 24, 2017 13:34
Сын Шарля Азнавура от имени семьи приехал почтить память жертв Геноцида армян

Общество | Апрель 24, 2017 13:45
Названы финалисты премии «Аврора»

Общество | Апрель 24, 2017 08:48
«Возрождение армянского народа – реальность», заявил президент
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017