Фонд IDeA представил премьер-министру свои новые инициативы

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Карен Карапетян принял сегодня представителей фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA) во главе с соучредителем фонда Рубеном Варданяном.

Согласно распространенному пресс-службой правительства сообщению, на встрече были представлены уже осуществляемые в Армении в разных сферах проекты, а также новые инициативы.



По словам Рубена Варданяна, с 2007 года по сей день фонд IDeA вместе с партнерами и донорами уже вложил в осуществление различных проектов более $ 550 млн, а в ближайшие 15 лет планирует привлечь еще $ 1,3 млрд.



Фонд IDeA представил пакет предложений по новым проектам развития Армении, который включает как продолжение уже действующих программ, так и новые направления.



Отметив, что для развития Армении IDeA наметила 10 направлений развития, действующих в качестве платформ фонда, Рубен Варданян представил детали инвестиционных программ в сферах информационных технологий, образования, туризма, здравоохранения, сельского хозяйства, добывающей промышленности, телекоммуникаций, развития инфраструктур, сохранения культурного наследия и усиления финансово-банковской системы, а также рассказал о проектах, направленных на развитие Арцаха.



По словам Варданяна, эти программы будут иметь долгосрочное социально-экономическое воздействие и повысят узнаваемость Армении в мире.



Карен Карапетян приветствовал деятельность фонда «Инициативы развития Армении», оценив ее как эффективную и значимую для развития страны.



«Я хочу поблагодарить Рубена Варданяна и его партнеров за то, что они беспокоятся об Армении, систематично работают в нашей стране, и мы своим отношением и соответствующей оценкой должны поощрять их. Правительство заинтересовано, чтобы каждый инвестор чувствовал в Армении комфортно и безопасно. Именно поэтому сотрудничество государство - частный сектор должно быть понятным и взаимовыгодным. Мы готовы обсуждать любые предложения»,- сказал премьер-министр.



Глава правительства поручил руководителям соответствующих ведомств активно работать с фондом IDeA по конкретным программам.



«Из всех представленных программ нужно выделить наиболее предметные, чтобы инициативная группа получала от нас четкую информацию по дальнейшим действиям. Мы используем эту платформу, чтобы совместно обсуждать программы и вместе двигаться вперед»,- сказал Карен Карапетян.