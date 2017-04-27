Арестована координатор грантовых программ делегации ЕС

Ереван /Медиамакс/. Арестована координатор грантовых программ делегации Европейского союза в Армении.
Следственный комитет Армении сообщил сегодня, что по подозрению в хищении выделенных со стороны Европейского союза грантовых средств в особо крупном размере 26 апреля 2017 года была задержана координатор грантовых программ делегации Европейского союза в Армении Марине Папян.
Другие детали не сообщаются.
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