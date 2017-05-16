Ключевые партнеры продолжают поддерживать «Аврору»

Ереван /Медиамакс/. Ереванский коньячный завод и его легендарный армянский коньяк АРАРАТ, Panarmenian Media Group и VivaCell-MTS продолжат оказывать поддержку Гуманитарной инициативе «Аврора» в качестве ключевых партнеров церемонии 2017 года.

«Для нас очень важно сотрудничество с инициативой «Аврора», поскольку она привлекает внимание мира к самым острым гуманитарным проблемам и стремится найти их решения. «Аврора» также представляет всему миру армянскую культуру и историю в новом свете. Инициатива способствует укреплению бренда Армении, подчеркивая богатство наследия нашей нации и ее большой потенциал. В этом отношении миссии АРАРАТа и Гуманитарной инициативы «Аврора» совпадают», - заявил глава Совета директоров Ереванского коньячного завода Ара Григорян.



«ВиваСелл-МТС поддерживает фонд «Аврора» в деле оказания содействия осуществлению миссий, требующих личных жертв и полных опасностей, теми, кто и сегодня остается верным принципам гуманизма. Усилия, нацеленные на осведомление человечества о геноцидах и гуманитарных катастрофах прошлого, их осуждение и предотвращение взаимосвязаны и нацелены на единственную цель – поощрять проявления добра и защищать истину во всем мире»,- заявил гендиректор ВиваСелл-МТС Ральф Йирикян.



«Очень важно, что сотрудничество Panarmenian Media Group и Гуманитарной инициативы «Аврора» расширяется. Через наши каналы в информационных сетях и особенно через телеканал «Армения» мы привлекаем внимание нашей аудитории в Армении и среди диаспоры к самым острым гуманитарным вопросам и представляем миру Армению в новом свете. Мы рады, что 28 мая миллионы людей по всей планете смогут увидеть прямую трансляцию церемонии вручения премии «Аврора» на канале «Армения»», – сказал генеральный директор Panarmenian Media Group Армен Арзуманян.



««Аврора» очень благодарна своим главным партнерам за их постоянную поддержку. Мы также признательны всем людям и организациям, благодаря ресурсам которых станет возможным проведение церемонии вручения премии «Аврора» – 2017 и сопутствующих мероприятий на мировом уровне. Только объединившись, мы сможем привлечь внимание мира к насущным гуманитарным вызовам и протянуть руку помощи тем, кому она нужна», - подчеркнул руководитель инициативы «Аврора» Арман Джилавян.