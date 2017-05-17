1401 просмотров

Работа Арега Балаяна победила в конкурсе «Авроры»


«Наконец-то передышка»
«Наконец-то передышка»

Фото: Арег Балаян

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Арег Балаян
Арег Балаян

Фото: Медиамакс

Арман Джилавян
Арман Джилавян

Фото: Медиамакс

Диана Кардумян и Аза Андресян
Диана Кардумян и Аза Андресян

Фото: Медиамакс

Эдгар Багдасарян
Эдгар Багдасарян

Фото: Медиамакс

«Мальчик из Раджастана»
«Мальчик из Раджастана»

Фото: Анна Каролин де Лима

«Беженцы, отец и сын, в Арцахе»
«Беженцы, отец и сын, в Арцахе»

Фото: Анаит Айрапетян

Фото: Медиамакс

Завен Хачикян и Арег Балаян
Завен Хачикян и Арег Балаян

Фото: Медиамакс


Ереван/Медиамакс/. Известны имена победителей фотоконкурса и конкурса короткометражных фильмов «Аврора».

16 мая в ереванской арт-галерее «Далан» состоялось открытие выставки Гуманитарной инициативы «Аврора» под названием «Увидеть человечность», где были представлены присланные на фотоконкурс «Аврора» работы. На мероприятии были объявлены имена победителей фотоконкурса и конкурса короткометражных фильмов «Аврора».

Арег Балаян Арег Балаян

Фото: Медиамакс


Победителем фотоконкурса стал Арег Балаян из Арцаха, автор снимка «Наконец-то передышка». Второе место досталось Саркису Булгадаряну (Армения) за фотографию «Ежедневная проблема с водой в деревне Тлик», а третье занял Висарут Санхам (Таиланд) с работой «За стальными стенами».

Решением Гуманитарной инициативы «Аврора» специальные призы присуждены Анаит Айрапетян (Армения) за снимок «Беженцы, отец и сын, в Арцахе» и Ане Каролине де Лима (Бразилия) за фотографию «Мальчик из Раджастана».
«Беженцы, отец и сын, в Арцахе» «Беженцы, отец и сын, в Арцахе»

Фото: Анаит Айрапетян


«Присланные на фотоконкурс «Аврора» снимки были провокационнымии и убедительными, полными сочувствия и страсти. Они заставляли задуматься. Я был в жюри многих соревнований, но работы участников этого конкурса были исключительными по глубине смысла и уровню мастерства, ведь конкурс организовала премия, посвященная решению наиважнейших мировых проблем», – отметил председатель жюри фотоконкурса «Аврора» Джон Стенмайер.

Гуманитарная инициатива «Аврора» вручит автору лучшего снимка 2500 долларов США. Обладатели второго и третьего места получат 1500 и 1000 долларов США соответственно.

Победителем конкурса короткометражных фильмов «Аврора» стала Мария Фернанда Морено Бельтран (Колумбия), автор мультфильма «Желание». На втором месте – Аза Андресян (Армения) с картиной «Самая молодая девушка на минном поле», а третье занял Евгений Васильцов (Украина) с фильмом «Отец». Решением профессионального жюри Гуманитарная инициатива «Аврора» также присудила особые награды Айку Кбеяну (Армения) за видеоролик «Рождественская елка» и Сантьяго Аркосу Вейнтимилье (Эквадор) за картину «Кожа Палестины».
Диана Кардумян и Аза Андресян Диана Кардумян и Аза Андресян

Фото: Медиамакс


«Этот конкурс расширил гуманитарное движение, созданное Гуманитарной инициативой «Аврора»: к нам присоединились тысячи талантливых молодых людей из более чем пятидесяти стран. Все участники поделились с нами своим видением идеалов гуманизма и благодарности», – заявил Арман Джилавян, член жюри обоих конкурсов и генеральный директор Гуманитарной инициативы «Аврора». 

Гуманитарная инициатива «Аврора» вручит 4000 долларов США режиссеру лучшего фильма. Обладатели второго и третьего места получат 2000 и 1500 долларов США соответственно. Всем десяти обладателям особых наград и призовых мест будет дана уникальная возможность посетить церемонию вручения премии «Аврора», которая состоится 28 мая 2017 года в Ереване, Армения.
«Мальчик из Раджастана» «Мальчик из Раджастана»

Фото: Анна Каролин де Лима


Всего на конкурсы было прислано 1237 фото из 48 стран и 184 фильма из 27 стран.

Выставка «Увидеть человечность» будет открыта до 6 июня 2017 года.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Образование | Май 17, 2017 16:23
Граждане Армении смогут бесплатно учиться в грузинских вузах

Нагорный Карабах | Май 17, 2017 16:05
Минобороны опубликовал видео контроперации

Микоян глазами ЦРУ | Май 17, 2017 18:00
Микоян – «гений по смешиванию правды и лжи»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017