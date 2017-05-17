Работа Арега Балаяна победила в конкурсе «Авроры»

Ереван/Медиамакс/. Известны имена победителей фотоконкурса и конкурса короткометражных фильмов «Аврора».

16 мая в ереванской арт-галерее «Далан» состоялось открытие выставки Гуманитарной инициативы «Аврора» под названием «Увидеть человечность», где были представлены присланные на фотоконкурс «Аврора» работы. На мероприятии были объявлены имена победителей фотоконкурса и конкурса короткометражных фильмов «Аврора».



Арег Балаян Фото: Медиамакс

«Беженцы, отец и сын, в Арцахе» Фото: Анаит Айрапетян

Диана Кардумян и Аза Андресян Фото: Медиамакс