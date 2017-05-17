Работа Арега Балаяна победила в конкурсе «Авроры»

Ереван/Медиамакс/. Известны имена победителей фотоконкурса и конкурса короткометражных фильмов «Аврора».
16 мая в ереванской арт-галерее «Далан» состоялось открытие выставки Гуманитарной инициативы «Аврора» под названием «Увидеть человечность», где были представлены присланные на фотоконкурс «Аврора» работы. На мероприятии были объявлены имена победителей фотоконкурса и конкурса короткометражных фильмов «Аврора».
Фото: Медиамакс
Победителем фотоконкурса стал Арег Балаян из Арцаха, автор снимка «Наконец-то передышка». Второе место досталось Саркису Булгадаряну (Армения) за фотографию «Ежедневная проблема с водой в деревне Тлик», а третье занял Висарут Санхам (Таиланд) с работой «За стальными стенами».
Решением Гуманитарной инициативы «Аврора» специальные призы присуждены Анаит Айрапетян (Армения) за снимок «Беженцы, отец и сын, в Арцахе» и Ане Каролине де Лима (Бразилия) за фотографию «Мальчик из Раджастана».
Фото: Анаит Айрапетян
«Присланные на фотоконкурс «Аврора» снимки были провокационнымии и убедительными, полными сочувствия и страсти. Они заставляли задуматься. Я был в жюри многих соревнований, но работы участников этого конкурса были исключительными по глубине смысла и уровню мастерства, ведь конкурс организовала премия, посвященная решению наиважнейших мировых проблем», – отметил председатель жюри фотоконкурса «Аврора» Джон Стенмайер.
Гуманитарная инициатива «Аврора» вручит автору лучшего снимка 2500 долларов США. Обладатели второго и третьего места получат 1500 и 1000 долларов США соответственно.
Победителем конкурса короткометражных фильмов «Аврора» стала Мария Фернанда Морено Бельтран (Колумбия), автор мультфильма «Желание». На втором месте – Аза Андресян (Армения) с картиной «Самая молодая девушка на минном поле», а третье занял Евгений Васильцов (Украина) с фильмом «Отец». Решением профессионального жюри Гуманитарная инициатива «Аврора» также присудила особые награды Айку Кбеяну (Армения) за видеоролик «Рождественская елка» и Сантьяго Аркосу Вейнтимилье (Эквадор) за картину «Кожа Палестины».
Фото: Медиамакс
«Этот конкурс расширил гуманитарное движение, созданное Гуманитарной инициативой «Аврора»: к нам присоединились тысячи талантливых молодых людей из более чем пятидесяти стран. Все участники поделились с нами своим видением идеалов гуманизма и благодарности», – заявил Арман Джилавян, член жюри обоих конкурсов и генеральный директор Гуманитарной инициативы «Аврора».
Гуманитарная инициатива «Аврора» вручит 4000 долларов США режиссеру лучшего фильма. Обладатели второго и третьего места получат 2000 и 1500 долларов США соответственно. Всем десяти обладателям особых наград и призовых мест будет дана уникальная возможность посетить церемонию вручения премии «Аврора», которая состоится 28 мая 2017 года в Ереване, Армения.
Фото: Анна Каролин де Лима
Всего на конкурсы было прислано 1237 фото из 48 стран и 184 фильма из 27 стран.
Выставка «Увидеть человечность» будет открыта до 6 июня 2017 года.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.