В общинах появятся санитарные инспектора

Ереван /Медиамакс/. Сегодня на заседании правительства премьер-министр Карен Карапетян коснулся процесса реализации проекта «Чистая Армения», сообщив, что в общинах планируется учредить институт санитарных инспекторов.

«До конца 2017 года планируется представить законопроект, касающийся специального правового акта, регулирующего сферу вывоза мусора и санитарной очистки», - сказал Карен Карапетян.



Министерству территориального управления и развития поручено в двухмесячный срок изучить и представить аппарату правительства предложения по введению административной ответственности в отношении лиц и организаций, выбрасывающих мусор вне отведенных мест.



Также должен быть разработан проект создания специального подразделения, которое будет взимать штрафы.



По словам Карена Карапетяна, финансировать институт санитарных инспекторов предлагается из взимаемых штрафов.