В общинах появятся санитарные инспектора

Ереван /Медиамакс/. Сегодня на заседании правительства премьер-министр Карен Карапетян коснулся процесса реализации проекта «Чистая Армения», сообщив, что в общинах планируется учредить институт санитарных инспекторов.
«До конца 2017 года планируется представить законопроект, касающийся специального правового акта, регулирующего сферу вывоза мусора и санитарной очистки», - сказал Карен Карапетян.
Министерству территориального управления и развития поручено в двухмесячный срок изучить и представить аппарату правительства предложения по введению административной ответственности в отношении лиц и организаций, выбрасывающих мусор вне отведенных мест.
Также должен быть разработан проект создания специального подразделения, которое будет взимать штрафы.
По словам Карена Карапетяна, финансировать институт санитарных инспекторов предлагается из взимаемых штрафов.
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