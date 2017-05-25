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Граждане смогут идентифицироваться через мобильный телефон


Давид Арутюнян
Давид Арутюнян

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Правительство Армении одобрило законопроект, согласно которому граждане смогут будут проходить идентификацию с помощью мобильного телефона.

Исполняющий обязанности министра-руководителя аппарата правительства Давид Арутюнян отметил, что государственные органы принимают документы электронным путем, однако система несовершенна, и иногда требуется физическое присутствие гражданина.

«Предлагаемый способ доступен даже для самых дешевых мобильных телефонов. Гражданину достаточно один раз установить в телефоне специальную сим-карту, получить два PIN-кода и все. В результате он получит возможность осуществлять идентификацию через мобильный телефон», - сказал Давид Арутюнян.

Он отметил, что опыт идентификации через мобильный телефон в Армении уже есть: «Эта модель уже внедрена и действует в системах электронного здравоохранения и eCitizen».

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