Граждане смогут идентифицироваться через мобильный телефон

Ереван /Медиамакс/. Правительство Армении одобрило законопроект, согласно которому граждане смогут будут проходить идентификацию с помощью мобильного телефона.

Исполняющий обязанности министра-руководителя аппарата правительства Давид Арутюнян отметил, что государственные органы принимают документы электронным путем, однако система несовершенна, и иногда требуется физическое присутствие гражданина.



«Предлагаемый способ доступен даже для самых дешевых мобильных телефонов. Гражданину достаточно один раз установить в телефоне специальную сим-карту, получить два PIN-кода и все. В результате он получит возможность осуществлять идентификацию через мобильный телефон», - сказал Давид Арутюнян.



Он отметил, что опыт идентификации через мобильный телефон в Армении уже есть: «Эта модель уже внедрена и действует в системах электронного здравоохранения и eCitizen».