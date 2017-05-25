Тигран Амасян в путешествии, у которого есть начало, но нет конца

Последние выходные выдались лучшими за последнее время: ведь в Москву с концертом приехал сам Тигран Амасян. Билеты на московский концерт были распроданы за два месяца до даты его проведения - организаторы и не представляли, что в российской столице есть столько поклонников Амасяна. И стоит отметить, что большая часть аудитории были не армяне, а русские.



Тиграну всего 29 лет, но он уже приобрел мировую известность и завоевал любовь у поклонников джаза. За плечами композитора уже 8-й студийный альбом под названием An ancient observer. В рамках своего сольного турне в поддержку нового альбома Тигран уже дал 30 концертом в разных уголках мира. В начале мая он выступил также в Питере на сцене Государственной академической капеллы. И как признался сам музыкант на состоявшейся в Москве встрече с почитателями его творчества, сыграть в питерской капеллой - было его мечтой.



Представляем некоторые мысли Тигран Амасяна, прозвучавшие на встрече.



Музыку я слушал с детства, наверное, еще, будучи в утробе матери.



Мой отец был фанатом рок-музыки, вместе с ним я начал слушать Queen, Led Zeppelin и Black Sabbath. А дядя – любитель джаза, он меня и приобщил к этой музыке. Уроки музыки я начал посещать с 6 лет. Важным событием в моей жизни стал тот день, когда дядя пригласил известного джазмена Ваагна Айрапетяна стать моим учителем. Он за один год привил любовь к джазу и многому научил.



Я исследовал разную фольклорную музыку – болгарскую, индийскую, скандинавскую и армянскую. Народная музыка сама по себе уже прекрасна.



Самый сложный вопрос в моей жизни – где и как добавить в произведение гармонию. Это можно сравнить с путешествием, у которого есть начало, но нет конца. Шостакович, Комитас и Бах – вот композиторы, которые великолепно обращаются с гармонией и полифонией,



У каждого свой путь. Я бы не сказал, что к славе ведет одна дорога. Есть важные люди и события, которые влияют на твою жизнь. В моем случае – это мой дядя и Ваагн Айрапетян, а также музыкант из Франции Стефан Кошоян. Именно он впервые пригласил меня сыграть во Франции, тогда мне было 14 лет.



Я бы хотел написать такую музыку, которую еще не слышал.



Не исключено, что это желание Тиграна осуществится уже в 2019 году. Ведь к тому времени он планирует выпустить новый альбом и вновь пуститься в мировое турне.



Элеонора Араратян

Фотографии: Павел Корбут