Рубен Варданян выступает за «более радикальный подход»

Ереван/Медиамакс/. Соучредитель фонда IDeA Рубен Варданян сказал, что всегда работал в частном секторе и не представляет себя на какой-либо государственной должности.

Бизнесмен и филантроп сказал об этом 25 мая в интервью обозревателю телеканала «Кентрон» Петросу Казаряну.



«У меня есть принцип: человек должен заниматься тем делом, которое у него хорошо получается», - сказал Рубен Варданян



Он отметил, что не вмешивается в политические процессы, однако уверен, что элиты должны обсуждать, какой хотят видеть Армению через 20 лет. «По этим вопросам я дискутирую с президентом, действующим и прежними премьер-министрами», - сказал Рубен Варданян.



«В 2008 году я впервые встретился с Сержем Саргсяном и сказал, что нам предстоит долгий и тяжелый путь изменений и реформ, на котором я по мере своих возможностей буду делать все, чтобы Армения и армянский мир развивались, пользовались уважением и были успешными. Я сказал, что буду делать это не для действующего руководства, а ради армянского народа. Так я работал с Тиграном Саргсяном, Овиком Абрамяном, а теперь работаю с Кареном Карапетяном, которого хорошо знаю и с которым у нас теплые отношения», - отметил Варданян.



Комментируя деятельность Карена Карапетяна на должности премьер-министра, он сказал:



«У Карена Карапетяна довольно сложная задача, потому что ему нужно делать изменения без революции. У меня более революционные подходы, я думаю, что изменение модели должно быть более резким. Я сторонник более радикальных методов, это известно президенту, и премьер-министру. Но, конечно, мне проще так говорить, потому что я не занимаю государственную должность».



Медиамакс напоминает, что в октябре 2016 года опубликовал интервью с Рубеном Варданяном, в котором бизнесмен, в частности, сказал:



«Теоретически, модель может продолжить свое существование при появлении новых искусственных финансовых потоков извне. Но в любом случае следует понимать, что в рамках этой модели мы не имеем возможности укреплять свою обороноспособность и противостоять новым вызовам, реализовывать долгосрочные проекты, направленные на создание здорового и счастливого общества, и быть конкурентными в этом мире».