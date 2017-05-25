«Индекс Авроры»: лишь 9% респондентов убеждены, что могут помочь беженцам

Ереван /Медиамакс/. Согласно обнародованному сегодня в Ереване «Гуманитарному индексу Аврора-2017», количество сторонников гуманитарного вмешательства резко уменьшилось.

Все меньше людей верит, что мировые лидеры смогут успешно справиться с кризисом беженцев.



Результаты индекса подкрепляются тем фактом, что только 9% респондентов убеждены, что их личный вклад может помочь решить глобальный кризис беженцев. Второй год подряд опрошенные называют терроризм главной гуманитарной проблемой (с этим согласны 63%). Далее следуют разрыв между богатыми и бедными, голод, изменение климата и вынужденная миграция.



Среди положительных результатов индекса 2017 года следует отметить мнение молодежи, которая, в отличие от более старших респондентов, демонстрирует большую открытость по отношению к беженцам и готова их поддерживать, а также вносить свой вклад в решение других гуманитарных проблем.



«Современное чувство апатии по отношению к гуманитарному движению подчеркивает острую необходимость решительных действий во всех областях», – сказал соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян,. «И все же подобное негативное отношение уравновешивается невероятно позитивным настроем молодых людей, которые верят в свой личный вклад в решение кризиса беженцев. Мы должны дать молодежи всего мира образование и мотивировать ее, чтобы она не только понимала потенциальную важность своего вклада в решение этих проблем, но и переходила к активным действиям».



Фото: Photolure