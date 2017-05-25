«Индекс Авроры»: лишь 9% респондентов убеждены, что могут помочь беженцам

Ереван /Медиамакс/. Согласно обнародованному сегодня в Ереване «Гуманитарному индексу Аврора-2017», количество сторонников гуманитарного вмешательства резко уменьшилось.
Все меньше людей верит, что мировые лидеры смогут успешно справиться с кризисом беженцев.
Результаты индекса подкрепляются тем фактом, что только 9% респондентов убеждены, что их личный вклад может помочь решить глобальный кризис беженцев. Второй год подряд опрошенные называют терроризм главной гуманитарной проблемой (с этим согласны 63%). Далее следуют разрыв между богатыми и бедными, голод, изменение климата и вынужденная миграция.
Среди положительных результатов индекса 2017 года следует отметить мнение молодежи, которая, в отличие от более старших респондентов, демонстрирует большую открытость по отношению к беженцам и готова их поддерживать, а также вносить свой вклад в решение других гуманитарных проблем.
«Современное чувство апатии по отношению к гуманитарному движению подчеркивает острую необходимость решительных действий во всех областях», – сказал соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян,. «И все же подобное негативное отношение уравновешивается невероятно позитивным настроем молодых людей, которые верят в свой личный вклад в решение кризиса беженцев. Мы должны дать молодежи всего мира образование и мотивировать ее, чтобы она не только понимала потенциальную важность своего вклада в решение этих проблем, но и переходила к активным действиям».
Фото: Photolure
Некоторые выводы «Гуманитарного индекса Аврора»-2017»:
- Хотя 56% опрошенных расстраивает информация о проблемах сирийских беженцев, 51% респондентов не верит, что может как-то изменить ситуацию.
- Несмотря на то, что большинство респондентов согласны, что беженцам нужна помощь, только 37% будут рады видеть их в своих странах.
- Респонденты из 12 стран назвали Германию, Францию и США странами, принявшими наибольшее число беженцев. В действительности из всех стран мира больше всего беженцев приняли Пакистан, Иран и Турция.
- 44% респондентов чувствуют угрозу для своей страны со стороны этнических меньшинств. Эти цифры значительно выше в Соединенном Королевстве (56%), Кении (56%), Турции (55%) и Франции (54%).
- 32% опрошенных не смогли назвать лидера, способного решить кризис беженцев.
- Президент США Дональд Трамп (33%) и канцлер Германии Ангела Меркель (31%) воспринимаются как наиболее способные справиться с кризисом беженцев современные лидеры.
В подготовке индекса принимали участие исследовательские и научные партнеры «Авроры»: глобальный опрос проводился компанией Kantar Public, а результаты обрабатывались Брюссельским свободным университетом. Респонденты отвечали на вопросы с 21 февраля по 19 марта 2017 года. В опросе приняли участие 6466 человек из 12 стран- на шесть стран больше, чем в первом Гуманитарном индексе «Аврора», результаты которого были обнародованы в 2016 году.
Фото: Photolure
Гуманитарный индекс «Аврора» – 2017 будет представлен общественности 28 мая в Ереване, в рамках Диалогов «Аврора». Эта платформа позволяет ведущим мировым гуманитарным и общественным деятелям, ученым, филантропам и предпринимателям привлечь внимание к самым острым гуманитарным проблемам современности. Кульминацией уикенда «Авроры» станет вручение премии «Аврора» – 2017, глобальной гуманитарной награды, присуждаемой современным героям за исключительный вклад в дело спасения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма в тяжелых условиях.
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