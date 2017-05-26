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Задержан начальник таможенного пункта «Бавра»


Фото: http://www.nrttv.com


Ереван/Медиамакс/. 25 мая задержаны начальник таможенного пункта «Бавра» Комитета госдоходов и директор компании, предоставляющей таможенные брокерские услуги.

Об этом сообщили сегодня в Генпрокуратуре Армении. Здесь отметили, что задержания произошли в рамках уголовного дела, возбужденного по факту получения взяток за оформение импортируемых и экспортируемых товаров по сниженным ценам.

По делу проводится ряд экстренных следственных мероприятий. Предварительное следствие продолжается.

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