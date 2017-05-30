Рубен Варданян мечтает провести «Аврору-2020» в Алеппо

Ереван /Медиамакс/. Соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян заявил, что мечтает провести церемонию награждения «Аврора» в 2020 году в Алеппо.

«В годы Геноцида сирийская пустыня Дейр-Зор стала могилой многих армян, и я хотел бы провести «Аврору» в Алеппо. Это моя мечта, но, возможно, в силу обстоятельств этого не произойдет», - сказал соучредитель инициативы.



Рубен Варданян отметил, что в предстоящие годы важно последовательно распространять главные послания инициативы, укреплять доверие и сделать «Аврору» всемирным движением.



По мнению соучредителя инициативы, Гуманитарный индекс «Аврора» показывает, как можно изменить ситуацию и привлечь больше молодых людей к подобным инициативам.



«Гуманитарный кризис, безразличие, недостаток сострадания и утрата доверия к учреждениям являются симптомами болезни, развитие которой нужно остановить. Мы не ищем виновных, мы пытаемся понять, что нужно сделать, чтобы это исправить», - сказал Рубен Варданян.