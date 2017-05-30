В Национальной галерее открылась выставка «100 полотен»

Ереван /Медиамакс/. В Национальной галерее Армении сегодня открылась выставка армянских и русских художников советского периода «100 полотен».

Выставка входит в число культурных программ фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA). Для временной экспозиции из своих коллекций картины предоставили соучредитель фонда IDeA Рубен Варданян, доноры фонда Владимир Аветисян и Владимир Некрасов.



Несколько лет назад друзья обсуждали, с какой инициативой выступить по случаю 100-летия Геноцида армян. Коллекционирующий картины Владимир Некрасов предложил выставить 100 полотен армянских и русских художников.



«Геноцид – трагическая история, но я хотел бы сказать, что жизнь продолжается, и нужно жить дальше. Для многих армян, бежавших из Западной Армении, Россия действительно стала родиной. Я очень рад, что работы армянских и русских художников отныне будут храниться в Армении», - сказал Владимир Некрасов.



Наследником семьи, спасшейся в ходе Геноцида и поселившейся в России, является и Владимир Аветисян. По его словам, сначала планировалось вернуть на родину работы только армянских художников, но затем было решено подарить Армении также полотна русских мастеров соцреализма.



«Все эти картины принадлежат армянскому фонду (To Armenia with arts – авт.) и зарегистрированы в Армении. Произведения искусства могут путешествовать, общаться со многими, но у них должен быть дом, куда бы они всегда возвращались».



В коллекции представлены работы 28 художников, среди которых - Альберт Папикян, Александр Татаренко, Дмитрий Налбандян, Виктор Абрамян, Николай Трошин, Геворк Котян, Андрей Бантиков, Рубен Захарян и другие. В основном это жанровые портреты, пейзажи и натюрморты.



«Это продолжение того, о чем мы говорили вчера – благодарность в действии. На мой взгляд, очень важны не только масштабные проекты, но и мероприятия, связанные с культурой, историей, философией, языком, которые создают новую атмосферу, новую среду, что поможет нашей молодежи двигаться вперед с высоко поднятой головой», - сказал Рубен Варданян.



Выставка будет действовать до 29 июня.