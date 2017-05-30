Пять малоизвестных фактов о Томе Катина

Представляем пять малоизвестных фактов о лауреате премии Аврора-2017 Томе Катина.



1. Братья и сестры



Том Катина рос в многодетной семье. У него пятеро братьев и одна сестра.



Фото: Times Union

2. Спорт

Фото: Ncaa.org

3. Военная служба

4. Брак

Фото: CMBB.org

5. Зарплата