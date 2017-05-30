Пять малоизвестных фактов о Томе Катина

Представляем пять малоизвестных фактов о лауреате премии Аврора-2017 Томе Катина.
1. Братья и сестры
Том Катина рос в многодетной семье. У него пятеро братьев и одна сестра.
Фото: Times Union
2. Спорт
В студенческие годы Том Катина играл в американский футбол, бейсбол и баскетбол.
Фото: Ncaa.org
3. Военная служба
С 1993 по 1999 гг. Том Катина служил во флоте США, выполняя обязанности военного врача палубной авиации.
4. Брак
Год назад Том Катина женился на женщине по имени Насима, которая работает медсестрой у него в больнице. Согласно местным обычаям, он заплатил родителям невесты калым: 7 коров и 15 коз.
Фото: CMBB.org
5. Зарплата
За работу в Нубийских горах Судана Том Катина получает всего 350 долларов США в месяц.
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