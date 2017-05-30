631 просмотров

Состоялась очередная встреча Армения-ЕС на тему прав человека



Ереван/Медиамакс/. В Брюсселе 29 мая состоялась восьмая встреча Армения-ЕС на тему прав человека.

«Стороны обсудили ряд вопросов, вызывающих двусторонний интерес и озабоченность, коснулись состояния прав человека в Армении и Европейском союзе. Были рассмотрены законодательные изменения, запланированные в связи с конституционной реформой, выполнение плана действий по правам человека, избирательные процессы и законодательство, политическая свобода, гражданские свободы и участие гражданского общества, политика против дискриминации, а также ситуация с правами детей и гендерным равенством», - говорится в сообщении МИД Армении.

Диалог Армения-ЕС по теме прав человека начат в декабре 2009 года. Встречи проходят раз в год - поочередно в Ереване и Брюсселе.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Май 30, 2017 17:51
Открылся прием номинаций на премию «Аврора-2018»

Внешняя политика | Май 30, 2017 16:40
Закрытие офиса ОБСЕ «откроет новую страницу», заявил генсек

Внешняя политика | Май 30, 2017 15:13
Посредники прибудут в Ереван через 10 дней
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017