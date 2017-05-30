Состоялась очередная встреча Армения-ЕС на тему прав человека

Ереван/Медиамакс/. В Брюсселе 29 мая состоялась восьмая встреча Армения-ЕС на тему прав человека.

«Стороны обсудили ряд вопросов, вызывающих двусторонний интерес и озабоченность, коснулись состояния прав человека в Армении и Европейском союзе. Были рассмотрены законодательные изменения, запланированные в связи с конституционной реформой, выполнение плана действий по правам человека, избирательные процессы и законодательство, политическая свобода, гражданские свободы и участие гражданского общества, политика против дискриминации, а также ситуация с правами детей и гендерным равенством», - говорится в сообщении МИД Армении.



Диалог Армения-ЕС по теме прав человека начат в декабре 2009 года. Встречи проходят раз в год - поочередно в Ереване и Брюсселе.