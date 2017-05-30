Ереван /Медиамакс/. Сегодня открылся прием номинаций на премию «Аврора-2018».
Любой желающий может номинировать на премию человека, рискнувшего собственной жизнью, здоровьем, свободой, репутацией или благополучием ради сохранения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма. Подробное описание критериев премии и отборочного процесса вы можете найти здесь.
Прием номинаций на премию «Аврора-2018» закроется 8 сентября 2017 года.
Каждый год лауреат премии «Аврора» будет получать грант в размере 100 000 долларов, а также уникальную возможность продолжить эстафету добра, номинировав вдохновившие его организации на награду в 1 млн долларов.
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