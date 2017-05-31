1030 просмотров

Президент принял представителей фонда FAST


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня представителей Научно-технического фонда Армении (FAST).

Исполнительный директор фонда, архитектор инновационных экосистем Армен Оруджян представил процесс формирования фонда, членов совета попечителей и консультационного совета.

Говоря о целях фонда, Армен Оруджян отметил, что он призван фокусировать, координировать и поддерживать деятельность армянских ученых, инженеров и предпринимателей мира. Фонд нацелен на развитие технологических инноваций в Армении и мобилизацию возможностей армянского и мирового научных сообществ.

Серж Саргсян выразил готовность оказать всестороннее содействие деятельности FAST.

О запуске фонда было объявлено FAST 12 апреля.

Летом 2016 года предприниматель и филантроп Рубен Варданян заявил в эксклюзивном интервью Медиамакс о намерении создать FAST.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Май 31, 2017 15:18
Президент принял представителей фонда FAST

Политика | Май 31, 2017 13:44
Евросоюз всегда готов поддержать Армению, заявил посол

Нагорный Карабах | Май 31, 2017 09:17
Глава МИД Кипра сказал, что армяне всегда жили в Арцахе
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017