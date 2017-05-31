Президент принял представителей фонда FAST

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня представителей Научно-технического фонда Армении (FAST).
Исполнительный директор фонда, архитектор инновационных экосистем Армен Оруджян представил процесс формирования фонда, членов совета попечителей и консультационного совета.
Говоря о целях фонда, Армен Оруджян отметил, что он призван фокусировать, координировать и поддерживать деятельность армянских ученых, инженеров и предпринимателей мира. Фонд нацелен на развитие технологических инноваций в Армении и мобилизацию возможностей армянского и мирового научных сообществ.
Серж Саргсян выразил готовность оказать всестороннее содействие деятельности FAST.
О запуске фонда было объявлено FAST 12 апреля.
Летом 2016 года предприниматель и филантроп Рубен Варданян заявил в эксклюзивном интервью Медиамакс о намерении создать FAST.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.