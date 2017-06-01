Граждане Катара смогут посетить Армению без визы

Ереван /Медиамакс/. Правительство Армении утвердило сегодня проект решения об отмене въездных виз для граждан Катара.

Замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян заявил, что безвизовый режим для граждан Катара вступит в силу 10-го июня.



«Заметен существенный рост числа посещений Армении гражданами Катара. Основной целью их визита является туризм, однако также проявляется интерес к инвестициям в сферах недвижимости, сельского хозяйства и здравоохранения», - говорится в обосновании решения правительства.



Соглашение о либерализации визового режима между Арменией и Катаром было достигнуто в мае этого года, в рамках визита президента Армении в Доху.