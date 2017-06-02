Корпус мира связывает Армению и США, отметил посол

Ереван /Медиамакс/. Посол США в Армении Ричард Миллс сегодня отметил, что волонтеры Корпуса мира США будут продолжать вносить большой вклад в развитии армяно-американских отношений.
Об этом посол заявил на церемонии присяги 42 новых волонтеров.
«Этот проект нацелен на сооружение мостов между нашими странами. Американские волонтеры не только делятся своими знаниями и навыками, но и лучше узнают Армению, открывая схожие черты двух стран»,- отметил Ричард Миллс, добавив, что Соединенные Штаты хотят продолжить деятельность корпуса также в ближайшие годы.
Новые волонтеры Корпуса мира скоро отправятся в разные районы Армении, где в ближайшие два года будут работать с местными школами, университетами и общественными организациями в качестве преподавателей английского языка и волонтеров различных проектов.
После прибавления новой группы в различных сельских местностях и городах Армении будут служить уже около 110 волонтеров Корпуса мира.
Прибывший в Армению исполняющий обязанности директора Корпуса мира Шила Крауни отметил, что американская молодежь продолжает выражать большой интерес к Армении.
«Армения – удивительная страна, имеющая богатую культуру, красивый язык. Это очень привлекает наших волонтеров. Они помогают армянам быть более конкурентоспособными на мировом рынке»,- отметил Шила Крауни.
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